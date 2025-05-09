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        Trabzon'da denize giren 2 arkadaş, boğuldu

        TRABZON'un Akçaabat ilçesinde serinlemek için denize giren Çınar Karbuz (14) ile arkadaşı Tolgahan Bıçak (16), boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 18:13 Güncelleme: 09.05.2025 - 18:15
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        Trabzon'da denize giren 2 arkadaş, boğuldu
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        TRABZON’un Akçaabat ilçesinde serinlemek için denize giren Çınar Karbuz (14) ile arkadaşı Tolgahan Bıçak (16), boğuldu.

        Olay, saat 16.30 sıralarında Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Çınar Karbuz ve arkadaşı Tolgahan Bıçak, akıntıya kapılarak bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, polis ve sağlık ekipleri geldi. Sahil Güvenlik ekipleri denizde, polis ekipleri de karada arama çalışması başlattı. Dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan Karbuz ve Bıçak, sağlık ekiplerince Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 2 arkadaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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