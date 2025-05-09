Trabzon'da denize giren 2 arkadaştan 1'i boğuldu, 1'i yoğun bakımda (2)- Yeniden
SayınYazı İşleri Müdürlerinin dikkatine,'Trabzon'da denize giren 2 arkadaş, boğuldu' başlıklı haberimizi kaynağından alınan güncel bilgiler ile yeniden servis ediyoruz.
SayınYazı İşleri Müdürlerinin dikkatine,
'Trabzon'da denize giren 2 arkadaş, boğuldu' başlıklı haberimizi kaynağından alınan güncel bilgiler ile yeniden servis ediyoruz.
-------------------
Fatih TURAN/ AKÇAABAT (Trabzon),
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.