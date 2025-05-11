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        Trabzonspor kupaya odaklı

        SÜPER Lig'in 35'inci haftasında sahasında lider Galatasaray'a mağlup olan Trabzonspor, Türkiye Kupası'na odaklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 11:17 Güncelleme: 11.05.2025 - 11:20
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        Trabzonspor kupaya odaklı
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        SÜPER Lig’in 35’inci haftasında sahasında lider Galatasaray’a mağlup olan Trabzonspor, Türkiye Kupası'na odaklandı. Sarı-kırmızılılara karşı alınan mağlubiyetle bu sezon 3 büyük takımla yaptığı maçlardan galibiyet elde edemeyen bordo-mavililerin tek beraberliği ligin ilk yarısında sahasında Beşiktaş’la yaptığı maç oldu.

        Bordo-mavili takımın Galatasaray’a sahasındaki mağlubiyeti yeni bir istatistiği de beraberinde getirdi. Dünkü galibiyetiyle Trabzonspor'a rakip olduğu son beş Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, bu rekabetteki en uzun serisini tekrarladı (Mayıs 2001-Mayıs 2003).

        ÇARŞAMBA GÜNÜ KUPA RANDEVUSU

        İki ezeli rakip 14 Mayıs Çarşamba günü bu kez Türkiye Kupası finalinde kozlarını paylaşacak. Trabzonspor, bu sezon Kupayı müzesine götürerek hem Avrupa biletini alabilmek hem de taraftarlarının gönlünü almak istiyor.

        YEREL BASIN MANŞETLERİ

        Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler de bordo-mavili takımın Galatasaray’a karşı aldığı mağlubiyette, hafta içi oynanacak kupa maçına odaklanmasının etkisi olduğunu vurguladı.

        Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

        Karadeniz: Çarşamba’ya görüşelim aslanım

        Günebakış: Akıllar Kupa’da olunca

        Taka: Ne yapın edin o Kupayı Trabzon’a getirin

        Sonnokta: Galatasaray’a değil hakeme yenildik

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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