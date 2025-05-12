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        İlkokul öğrencileri yaylada rengarenk çiçekler arasında kitap okudu

        TRABZON'un Tonya ilçesi Kadıralak Yaylası'nda 1'inci sınıf öğrencileri için kitap okuma etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 11:59 Güncelleme: 12.05.2025 - 12:05
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        İlkokul öğrencileri yaylada rengarenk çiçekler arasında kitap okudu
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        TRABZON’un Tonya ilçesi Kadıralak Yaylası’nda 1'inci sınıf öğrencileri için kitap okuma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte öğrenciler, rengarenk çiçekler arasında kitap okudu.

        Tonya ilçesine 9 kilometre uzaklıkta ve yaklaşık 1300 metre yükseklikteki Kadıralak Yaylası’nda, ilkbaharla birlikte çiçeklerin açmasıyla güzel görüntüler oluştu. 17 Şubat İlkokulu 1’inci sınıf öğrencileri ve velileri, yörede ‘Kastaniza çiçeği’ olarak bilinen mor çiçeklerin açtığı Kadıralak Yaylası’nın eşsiz doğasında bir araya geldi. ‘Ailemle Eğitim Yolculuğum’ projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, yaylanın çiçeklerle kaplı örtüsü üzerinde kitap okuyan miniklere, okuma sevgisi aşılandı. Çeşitli oyunlar oynayıp piknik yapan öğrenciler, yoğun geçen eğitim döneminin yorgunluğunu attı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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