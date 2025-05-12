İlkokul öğrencileri yaylada rengarenk çiçekler arasında kitap okudu

Tonya ilçesine 9 kilometre uzaklıkta ve yaklaşık 1300 metre yükseklikteki Kadıralak Yaylası’nda, ilkbaharla birlikte çiçeklerin açmasıyla güzel görüntüler oluştu. 17 Şubat İlkokulu 1’inci sınıf öğrencileri ve velileri, yörede ‘Kastaniza çiçeği’ olarak bilinen mor çiçeklerin açtığı Kadıralak Yaylası’nın eşsiz doğasında bir araya geldi. ‘Ailemle Eğitim Yolculuğum’ projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, yaylanın çiçeklerle kaplı örtüsü üzerinde kitap okuyan miniklere, okuma sevgisi aşılandı. Çeşitli oyunlar oynayıp piknik yapan öğrenciler, yoğun geçen eğitim döneminin yorgunluğunu attı.

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