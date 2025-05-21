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        Trabzonspor'da Samsunspor maçı hazırlıkları sürüyor

        TRABZONSPOR, Süper Lig'in 37'nci haftasında oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 18:19 Güncelleme: 21.05.2025 - 18:25
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        Trabzonspor'da Samsunspor maçı hazırlıkları sürüyor
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        TRABZONSPOR, Süper Lig’in 37’nci haftasında oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti.

        Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular dinamik ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

        Bordo-mavililer, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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