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        Atıktan sanata kadın eli değdi

        TRABZON'da 'Kadın Varsa Çözüm Var Derneği'nde ev hanımları, atık malzemeleri işleyip sanata dönüştürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 10:18 Güncelleme: 27.05.2025 - 10:18
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        Atıktan sanata kadın eli değdi
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        TRABZON’da ‘Kadın Varsa Çözüm Var Derneği’nde ev hanımları, atık malzemeleri işleyip sanata dönüştürüyor. Geri dönüşümde farkındalık yaratan kadınlar; plastik, poşet, şişe ve fındık çuvallarını kullanıp çanta, cüzdan, bez bebek, tablo, çiçek ve toka gibi pek çok ürün tasarlıyor.

        Yomra ilçesinde 33 kadın tarafından kurulan ‘Kadın Varsa Çözüm Var Derneği’ sosyal sorumluluk, kültür-sanat ve eğitim projelerine katkı sunuyor. Ev hanımları, geri dönüşümde farkındalık yaratmak için sosyal medya üzerinden yaptıkları çağrı ile topladıkları atık malzemeleri el emeğiyle işleyerek sanata dönüştürüyor. Amatör olarak geri dönüşüm projesine katılan kadınlar; eski kot pantolonlar, plastik mavi kapaklar ve poşetler, gazoz kapakları, şişelerin yanı sıra fındık çuvallarını kullanarak çanta, cüzdan, bez bebek, tablo, anahtarlık ve toka gibi ürünler tasarlıyor. 100’ün üzerinde kot pantolon, 1500 gazoz kapağı, bin mavi kapak, 80 plastik şişe ve 35 fındık çuvalını el emeğiyle geri dönüştüren, poşetleri ip haline getirerek ören, boyanan gazoz kapaklarını şekillendirip çiçek figürlerine dönüştüren, çuvallardan ise çanta üreten kadınların çalışmaları beğeni topluyor. Yomra Vakfı binasında sergilenen ürünlerden elde edilen gelir ise öğrencilere burs oluyor.

        'GÜZEL TEPKİLER ALIYORUZ'

        Kadın Varsa Çözüm Var Derneği Başkanı Funda Çuvalcı, geri dönüşümde farkındalık yaratmak istediklerini belirterek, “3 yıl önce üretici kadınlardan oluşan bir dernek kurduk. Dernekte 33 kadınız. 8 kişi atık projemizde aktif olarak çalıştılar. Amatörce ve sadece ev kadınlarından oluşan bir ekiple kendi el becerimizle bir şeyler yapmak istedik. Ev kadınları genelde birçok eşyayı biriktirirler. Çok fazla çöpe atılmaz. Atmayıp, evimizde daha sonra kullanmak için ayırdığımız eşyalarla neler yapabileceğimizi düşündük. Yürüttüğümüz fikirler üzerine kot kumaşları ve fındık çuvallarını işleyerek; tablolar, cüzdanlar takılar, tokalar, bez bebekler ve çantalar yaptık. Güzel tepkiler alıyoruz. Farkındalık yarattığımızı düşünüyorum. Okullardan öğrenciler ağırladık, gazoz kapaklarından ve mavi kapaklardan neler yapılabileceğini gösterdik" diye konuştu.

        Proje gönüllülerinden Dilek Yavuz, gurur verici bir iş çıkardıklarını söyleyerek, "4 aydır çalışıyoruz. 'Geri dönüşüm atıklarını değerlendirelim' diye düşündük. Ortaya güzel işler çıktı. Plastik poşetleri ip haline getirerek çantalar oluşturduk. Gazoz kapaklarını katlayarak boyadık. Çiçekler yaptık. Kot kumaşları ceketleri ve gömlekleri değerlendirdik. Gurur verici bir proje oldu. Elde edilen gelir de ihtiyaçlı çocuklarını için harcanacak” ifadelerini kullandı.

        'ATIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNİ İSTERİM'

        Sergiyi ziyaret eden Servet Yavuz da "Çok güzel bir çalışma olmuş. Geri dönüşümü sağlanacak olan maddeler kullanılmış. Hepsinin ayrı ayrı değeri ve önemi var. Kapakları bükerek, ortaya güzel şeyler çıkarmışlar. Atıkların değerlendirilmesini isterim. Demek ki bu şekilde geri dönüşüm sağlanabiliyormuş" dedi.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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