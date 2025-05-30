Derede kaybolan Faisal'i arama çalışmalarında 5'inci gün (2)

Trabzon'un Çaykara ilçesinde, Suudi Arabistan uyruklu Faisal Ramzi Alshaikh'un (9), ailesiyle çıktığı gezinti sırasında düştüğü derede akıntıya kapılıp kaybolmasına ilişkin Çaykara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, çocuğun babası Abdülgani Ramzi Alshaikh hakkında Çaykara Sulh Ceza Hakimliği tarafından yurt dışına çıkmamasına yönelik adli kontrol kararı verildi.

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