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        Trabzonspor'dan mutlu sezon finali

        TRABZONSPOR, 2024-25 sezonunu deplasmanda Antalyaspor galibiyeti ile bitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 10:08 Güncelleme: 31.05.2025 - 10:10
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        Trabzonspor'dan mutlu sezon finali
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        TRABZONSPOR, 2024-25 sezonunu deplasmanda Antalyaspor galibiyeti ile bitirdi.

        Süper Lig’de bu sezon beklentilerin altında kalan Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor’u mağlup ederek ligi galibiyetle tamamladı. Trabzonspor, bu galibiyetle puanını 51’e çıkartarak sezonu 7’nci sırada bitirdi. Bordo-mavili takımın devre arası transfer döneminde renklerine kattığı Ukraynalı oyuncu Zubkov 1 gol ve 1 asistle maçın yıldızı oldu. Trabzonspor’da genç kaleci Muhammet Taha Tepe ise Antalyaspor karşısında da kalede yer alırken, bu sezon 2’nci kez forma şansı buldu.

        Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler de bordo-mavili takımın Antalyaspor maçını farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı.

        Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

        Ekspres: Çok şükür çile bitti

        Günebakış: Kötü sezona 3 puanla veda

        Sonnokta: Galibiyetle kapanış

        Taka: Antalya sefası

        Karadeniz: Akdeniz’de Zubkov fırtınası

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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