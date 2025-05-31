Trabzonspor'dan mutlu sezon finali
TRABZONSPOR, 2024-25 sezonunu deplasmanda Antalyaspor galibiyeti ile bitirdi.
TRABZONSPOR, 2024-25 sezonunu deplasmanda Antalyaspor galibiyeti ile bitirdi.
Süper Lig’de bu sezon beklentilerin altında kalan Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor’u mağlup ederek ligi galibiyetle tamamladı. Trabzonspor, bu galibiyetle puanını 51’e çıkartarak sezonu 7’nci sırada bitirdi. Bordo-mavili takımın devre arası transfer döneminde renklerine kattığı Ukraynalı oyuncu Zubkov 1 gol ve 1 asistle maçın yıldızı oldu. Trabzonspor’da genç kaleci Muhammet Taha Tepe ise Antalyaspor karşısında da kalede yer alırken, bu sezon 2’nci kez forma şansı buldu.
Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler de bordo-mavili takımın Antalyaspor maçını farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı.
Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:
Ekspres: Çok şükür çile bitti
Günebakış: Kötü sezona 3 puanla veda
Sonnokta: Galibiyetle kapanış
Taka: Antalya sefası
Karadeniz: Akdeniz’de Zubkov fırtınası
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