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        Yaylada sisten yolunu kaybeden guruba ulaşıldı (2)

        ULAŞILANGRUPLA DÖNÜŞE GEÇİLDİTrabzon Valiliği, Çaykara ilçesine bağlı Demirkapı Yaylası'nda doğa yürüyüşü sırasında 75 kişilik grubun, sis nedeniyle yönlerini kaybetmelerine ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 23:36 Güncelleme: 15.06.2025 - 23:40
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        Yaylada sisten yolunu kaybeden guruba ulaşıldı (2)
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        ULAŞILANGRUPLA DÖNÜŞE GEÇİLDİ

        Trabzon Valiliği, Çaykara ilçesine bağlı Demirkapı Yaylası'nda doğa yürüyüşü sırasında 75 kişilik grubun, sis nedeniyle yönlerini kaybetmelerine ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Ulaşılan gruptakilerin ekipler eşliğinde yayladan dönüşe geçildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Trabzon’un Çaykara ilçesinde yürüyüş faaliyeti sırasında yoğun sis nedeniyle yönlerini kaybeden 75 kişilik yürüyüş grubuna, yürütülen başarılı arama kurtarma çalışmaları neticesinde ulaşıldı. Trabzon Çaykara İlçe ve Uzungöl Jandarma Komutanlığı, İl AFAD Müdürlüğü, UMKE personelinden oluşan ekiplerin özverili ve hızlı arama-tarama çalışmaları netice verdi, kendilerine ulaşılan vatandaşlarımızla güvenli bir şekilde dönüşe geçildi. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizle birlikte görevini büyük bir fedakarlık ve titizlikle yerine getiren AFAD, UMKE, jandarma ve tüm ekiplere yürekten teşekkür ediyorum."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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