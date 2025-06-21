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        Trabzonspor'dan Christopher Wooh'a teklif

        FRANSIZ basını L'Equipe, Trabzonspor'un, Rennes forması giyen Kamerunlu stoper Christopher Wooh için resmi teklif yaptığını yazdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 23:41 Güncelleme: 21.06.2025 - 23:41
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        Trabzonspor'dan Christopher Wooh'a teklif
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        FRANSIZ basını L’Equipe, Trabzonspor’un, Rennes forması giyen Kamerunlu stoper Christopher Wooh için resmi teklif yaptığını yazdı. Bordo-mavililer savunmaya takviye arayışında.

        Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes forması giyen stoper Christopher Wooh için resmi teklif yaptı. Fransız spor gazetesi L’Equipe, bordo-mavili kulübün Kamerunlu savunma oyuncusu için Rennes’e teklif sunduğunu duyurdu. L'Equipe’in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Trabzonspor, Rennes’in stoperi Christopher Wooh için teklif yaptı" ifadelerine yer verildi.

        23 yaşındaki oyuncu, hem Rennes’te hem de Kamerun Milli Takımı’nda gösterdiği performansla dikkat çekmişti. 1.91 boyundaki güçlü stoper, hava toplarındaki etkinliği ve fizik gücüyle biliniyor. Trabzonspor’un, savunma hattına liderlik edebilecek nitelikte bir oyuncu arayışında olduğu ve Wooh’un bu profile uygun görüldüğü ifade ediliyor. Görüşmelerin ilerleyen günlerde netlik kazanması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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