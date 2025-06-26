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        Paul Onuachu, Trabzonspor'a geri dönüyor

        – TRABZONSPOR, uzun süredir transfer gündeminde yer alan Nijeryalı eski golcüsü Paul Onuachu ile anlaşma sağladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 21:56 Güncelleme: 26.06.2025 - 21:56
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        Paul Onuachu, Trabzonspor'a geri dönüyor
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        – TRABZONSPOR, uzun süredir transfer gündeminde yer alan Nijeryalı eski golcüsü Paul Onuachu ile anlaşma sağladı. Bordo-mavililer, oyuncunun kulübü Southampton kulübü ve oyuncu ile el sıkıştı. Oyuncunun gelecek hafta Trabzon’a gelerek sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

        Sezonun bitmesinin ardından kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke’nin de takımda görmek istediği Onuachu transferini mutlu sonla tamamladı. Bordo-mavililerin, Southampton ile yürüttüğü pazarlıklarda ödeme planı üzerinde anlaşmaya vardı.

        2023-24 sezonunda kiralık olarak Trabzonspor forması giyen 30 yaşındaki golcü, 25 resmi maçta 17 gol atarak bordo-mavili forma altında dikkat çekici bir performans sergilemişti. Taraftarların büyük beğenisini kazanan Onuachu, özellikle hava toplarındaki üstünlüğü ve ceza sahasındaki etkinliğiyle öne çıkmıştı.

        Ancak Southampton’a geri döndükten sonra beklentilerin uzağında kalan Nijeryalı forvet, Premier Lig’de forma şansı bulmakta zorlandı.

        TEKKE: SİSTEME UYGUN

        Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke daha önceki açıklamalarında, Onuachu’nun oyun planlarına uygun bir profil olduğunu belirterek, “Onuachu beğendiğim bir oyuncu ve sistemimize uyan bir santrafor. Daha önce burada gösterdiği performans ortada” ifadelerini kullanmıştı.

        TARAFTARLAR HEYECANLI

        Onuachu’nun yeniden bordo-mavili formayı giyecek olması camiada büyük heyecan yarattı. Trabzonspor’un gol yollarındaki en etkili ismi olarak gösterilen yıldız oyuncunun, hafta başında kente gelerek kamp sürecine yetiştirilmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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