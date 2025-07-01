Trabzonspor'da sabah antrenmanı tamamlandı
– TRABZONSPOR, 2025-2026 sezonunun hazırlıklarını bugün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
– TRABZONSPOR, 2025-2026 sezonunun hazırlıklarını bugün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, salonda kuvvet çalışması yaptı. Bordo-mavililer, günün ikinci çalışmasını saat 17.00’de gerçekleştirecek.
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