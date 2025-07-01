Trabzon'da otel inşaatının asansör boşluğuna düşen işçi öldü

TRABZON’un Sürmene ilçesindeki bir otel inşaatında asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi Alişan Köse (37) hayatını kaybetti.

Olay saat 15.00 sıralarında Soğuksu Mahallesi’nde yapımı devam eden bir otelde meydana geldi. İddiaya göre inşaatta çalışan Alişan Köse, inşaatın 4’üncü katındaki asansör boşluğundan beton zemine düştü. Görenlerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce bulunduğu bölgeden kurtarılan işçi ambulansla Sürmene Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Köse burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Köse’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.