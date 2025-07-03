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        Prof. Dr. Başar: Hızla eriyen buzullar dünyayı ısıtıyor

        KARADENİZ Teknik Üniversitesi'nden (KTÜ) Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 09:45 Güncelleme: 03.07.2025 - 09:50
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        Prof. Dr. Başar: Hızla eriyen buzullar dünyayı ısıtıyor
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        KARADENİZ Teknik Üniversitesi’nden (KTÜ) Prof. Dr. Ersan Başar, küresel ısınma etkisiyle kutup bölgeleri ve yüksek dağlardaki buzulların hızla eridiğini belirterek, “Kutuplar ve dağlardaki buzullar, dünyadaki iklimi belirleyen en önemli unsurlardır. Küresel ısınmaya bağlı olarak buzullarda erime meydana geliyor. Erime sonucunda da iklim sürekli değişiyor. Buzullar eriyince, açığa çıkan karbon ve metan gazları dünyanın ısınmasına neden oluyor” dedi.

        Küresel ısınmanın etkileri, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de giderek daha görünür hale geliyor. Özellikle kutuplar ve yüksek dağlık bölgelerde yer alan buzullar, iklim değişikliğinin en net göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor. Yapılan bilimsel gözlemler ve istatistiksel veriler, son 10 yılda buzul erimesinin hız kazandığını ortaya koyuyor. Türkiye’de Erciyes buzulu tamamen yok olurken, Kaçkarlar, Cilo-Sat ve Ağrı Dağı’ndaki buzullar da hızla küçülüyor. Buzulların yalnızca su kaynağı değil, iklimin belirleyicisi olduğunu söyleyen uzmanlar erimeyle açığa çıkan karbon ve metan gazlarının küresel ısınmayı daha da artırdığını ifade ediyor.

        SON 10 YILDA YOĞUN ERİME VAR

        KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersan Başar, istatistiksel verilerin son 10 yıl içerisinde buzul erimesinin hızlandığını açıkça ortaya koyduğunu kaydederek, “Kutup bölgeleri, küresel iklime bağlı olarak son yıllarda yoğun bir şekilde erime durumunda. Hem deniz buzullarının hem de buzulların erimesi de dünyadaki tüm küresel ısınmanın net bir göstergesidir Buzulların erimesiyle de iklim değişimi önemli bir noktaya geliyor. Son 10 yıl içerisinde yoğun bir erimenin olduğu istatiksel veriler üzerinde ortaya çıkıyor. Bu erimeyi, bizler kutuplarda; hem Antarktika, Arktik ve Himalaya gibi yüksek dağlarda görüyoruz. Yüksek dağlarda bulunan buzullar, yoğun bir şekilde eriyor. Bu noktalar, bizim için dünyadaki iklimin belirlenmesi açısından çok önemli alanlardır” dedi.

        ‘ERİME SONUCUNDA DA İKLİM SÜREKLİ DEĞİŞİYOR’

        Prof. Dr. Başar, buzulların erimesinin dünyanın ısınmasına neden olduğunu ifade ederek, “5 bin metre serisinde bulunan dağlarda da buzullar eriyor. Türkiye’de de Erciyes buzulu tamamen eridi. Kaçkar Dağları’ndaki buzul küçüldü. Cilo-Sat Dağları ve Ağrı Dağı’nda bulunan buzullarda yoğun bir şekilde eriyor. Küresel ısınmanın buzullardaki etkisini Türkiye’de net bir şekilde görüyoruz. Son dönemde açıkça gözlemlediğimiz bir durum. Kutuplar ve dağlardaki buzullar, dünyadaki iklimi belirleyen en önemli unsurlardır. Küresel ısınmaya bağlı olarak buzullarda erime meydana geliyor. Erime sonucunda da iklim sürekli değişiyor. Buzullar eriyince, açığa çıkan karbon ve metan gazları dünyanın ısınmasına neden oluyor” diye konuştu.

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