Prof. Dr. Başar: Hızla eriyen buzullar dünyayı ısıtıyor

KARADENİZ Teknik Üniversitesi’nden (KTÜ) Prof. Dr. Ersan Başar, küresel ısınma etkisiyle kutup bölgeleri ve yüksek dağlardaki buzulların hızla eridiğini belirterek, “Kutuplar ve dağlardaki buzullar, dünyadaki iklimi belirleyen en önemli unsurlardır. Küresel ısınmaya bağlı olarak buzullarda erime meydana geliyor. Erime sonucunda da iklim sürekli değişiyor. Buzullar eriyince, açığa çıkan karbon ve metan gazları dünyanın ısınmasına neden oluyor” dedi.

Küresel ısınmanın etkileri, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de giderek daha görünür hale geliyor. Özellikle kutuplar ve yüksek dağlık bölgelerde yer alan buzullar, iklim değişikliğinin en net göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor. Yapılan bilimsel gözlemler ve istatistiksel veriler, son 10 yılda buzul erimesinin hız kazandığını ortaya koyuyor. Türkiye’de Erciyes buzulu tamamen yok olurken, Kaçkarlar, Cilo-Sat ve Ağrı Dağı’ndaki buzullar da hızla küçülüyor. Buzulların yalnızca su kaynağı değil, iklimin belirleyicisi olduğunu söyleyen uzmanlar erimeyle açığa çıkan karbon ve metan gazlarının küresel ısınmayı daha da artırdığını ifade ediyor.