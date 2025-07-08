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        Bordo-mavililerde sezon hazırlığı sürüyor

        – YENİ sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, çalışmalarına bugün sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 15:08 Güncelleme: 08.07.2025 - 15:10
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        Bordo-mavililerde sezon hazırlığı sürüyor
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        – YENİ sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, çalışmalarına bugün sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

        Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, çalışmalarını bugün sabah saat 10.00’da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde saat 10.00’da başlayan antrenmanda oyuncular salonda kuvvet çalışması yaptı.

        Trabzonspor, sezon hazırlıklarına bugün saat 17.00’de yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.

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