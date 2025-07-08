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        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

        YENİ sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, çalışmalarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 21:29 Güncelleme: 08.07.2025 - 21:29
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        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
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        YENİ sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, çalışmalarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

        Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabına Trabzon’da devam eden bordo-mavililer, günün ikinci antrenmanı ile çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavili oyuncular, teknik ısınmanın ardından pas ve rondo çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, dar alanda oyun çalışması ile sona erdi.

        Bordo-mavililer, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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