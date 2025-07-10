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        Trabzonspor taktik çalıştı

        YENİ sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, çalışmalarına bugün sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 14:04 Güncelleme: 10.07.2025 - 14:04
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        Trabzonspor taktik çalıştı
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        YENİ sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, çalışmalarına bugün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde saat 10.00’da başlayan antrenmanın ilk bölümünde oyuncular salonda ısınma çalışması yaptı. Antrenmanın son bölümünde ise taktiksel çalışma gerçekleştirildi.

        Bordo-mavili ekip, hazırlıklarına bugün saat 17.00’de yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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