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        Bordo-mavililer, orta saha transferinde rotayı İspanya'ya çevirdi

        – TRABZONSPOR'un orta saha için İspanyol Saul Niguez ile temas kurduğu ifade edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 11:59 Güncelleme: 14.07.2025 - 12:05
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        Bordo-mavililer, orta saha transferinde rotayı İspanya'ya çevirdi
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        – TRABZONSPOR’un orta saha için İspanyol Saul Niguez ile temas kurduğu ifade edildi.

        Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcayan Trabzonspor’un, La Liga devi Atletico Madrid forması giyen orta saha oyuncusu Saul Niguez için sürpriz bir hamlede bulunduğu öne sürüldü. İddialara göre bordo-mavililer, İspanyol kulübüyle temasa geçerek 30 yaşındaki futbolcunun transfer şartlarını sordu. Edinilen bilgilere göre; Trabzonspor, Atletico Madrid’e oyuncunun maaş beklentisi, sözleşme süresi ve bonservis durumu gibi detayları içeren ilk teması gerçekleştirdi. Teknik direktör Fatih Tekke’nin talebi doğrultusunda orta saha hattına lider özellikli bir oyuncu kazandırmak isteyen bordo-mavililerin, Saul’ü öncelikli hedefler listesine aldığı ileri sürülüyor.

        İngiliz haber platformu TransferFeed, “Trabzonspor, Saul Niguez için aktif şekilde devrede” başlığıyla olası transfer sürecini duyururken, İspanyol kaynaklar ise yıldız oyuncunun piyasa değerini yaklaşık 3 milyon Euro olarak değerlendirdi. Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran bu iddialar, özellikle Puskas Sports gibi futbol odaklı hesaplar tarafından “Karadeniz ekibi, orta sahaya yıldız isim için bastırıyor” yorumlarıyla paylaşıldı.

        Atletico Madrid ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Saul, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Sevilla'da geçirmiş ve 26 maçta 1 gol, 6 asistlik performans sergilemişti. Kariyerinde UEFA Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupa ve La Liga şampiyonluğu gibi başarılar bulunan deneyimli futbolcunun Türkiye’ye transferi halinde Süper Lig’de büyük ses getirmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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