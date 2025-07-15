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        Başkan Ertuğrul Doğan'dan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı'ya ziyaret

        – TRABZONSPOR Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı'yı makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 12:28 Güncelleme: 15.07.2025 - 12:30
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        Başkan Ertuğrul Doğan'dan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı'ya ziyaret
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        – TRABZONSPOR Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı’yı makamında ziyaret etti.

        Gerçekleşen ziyarette Başkan Doğan, Orgeneral Çardakcı’ya isminin yazılı olduğu Trabzonspor forması hediye etti. Karşılıklı samimi bir atmosferde geçen buluşmada, Orgeneral Çardakcı da Başkan Doğan’a çeşitli hediyeler takdim etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Orgeneral Ali Çardakcı, Başkan Doğan’a nazik ziyaretleri ve anlamlı hediyeleri için teşekkür ederek, Trabzonspor’a yeni sezonda başarı dileklerini iletti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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