Başkan Ertuğrul Doğan'dan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı'ya ziyaret
– TRABZONSPOR Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı'yı makamında ziyaret etti.
– TRABZONSPOR Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı’yı makamında ziyaret etti.
Gerçekleşen ziyarette Başkan Doğan, Orgeneral Çardakcı’ya isminin yazılı olduğu Trabzonspor forması hediye etti. Karşılıklı samimi bir atmosferde geçen buluşmada, Orgeneral Çardakcı da Başkan Doğan’a çeşitli hediyeler takdim etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Orgeneral Ali Çardakcı, Başkan Doğan’a nazik ziyaretleri ve anlamlı hediyeleri için teşekkür ederek, Trabzonspor’a yeni sezonda başarı dileklerini iletti.
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