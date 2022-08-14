Trabzonspor, Kopenhag maçı hazırlıklarını sürdürdü

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TRABZON (AA) - Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 16 Ağustos Salı günü deplasmanda oynayacağı Kopenhag maçının hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik ısınma ile başlayan antrenman 5’e 2 çalışmasının ardından geniş alan oyunları ile tamamlandı.

Bordo-mavili takım, yarın Kopenhag’a giderek karşılaşma öncesi son antrenmanını Parken Stadyumu'nda gerçekleştirecek.

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