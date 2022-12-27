Trabzonspor, Abdullah Avcı ile İstanbul takımlarına üstünlük sağladı

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TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 2-0 yenen ve yarın VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Trabzonspor, İstanbul takımları karşısında genel olarak başarılı grafik sergiledi.

Avcı'nın, 2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve geldiği bordo-mavili takımda, İstanbul temsilcileri karşısında 26 karşılaşma oynandı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 14 galibiyet, 9 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Trabzonspor, 2020-2021 sezonunda Avcı takımın başına gelmeden ilk 8 haftada İstanbul ekipleriyle oynadığı 4 karşılaşmayı da kaybetmişti.

- Deplasmanda tek yenilgi

Trabzonspor, İstanbul takımları karşısında deplasmanda 14 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.

Bordo-mavililer, söz konusu yenilgiyi ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu garantilediği geçen sezonun son haftasında Medipol Başakşehir karşısında 3-1'lik sonuçla gördü.

- Fatih Karagümrük ile maçları

Trabzonspor, söz konusu dönemde Vavacars Fatih Karagümrük ile 4 karşılaşma oynadı.

Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. İstanbul'daki maçları 2-1 ve 2-0 kazanan Karadeniz temsilcisi, sahasındaki maçlarda 2-0 ve 1-1'lik sonuçlar elde etti.

- Trabzonspor'un 26 karşılaşması

Trabzonspor'un İstanbul takımlarıyla teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı 26 karşılaşmada aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç 2020-2021 Trabzonspor-Galatasaray 0-2 M 2020-2021 K.Gümrük-Trabzonspor 1-2 G 2020-2021 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2 G 2020-2021 M.Başakşehir-Trabzonspor 0-1 G 2020-2021 Trabzonspor-Fenerbahçe 0-1 M 2020-2021 Kasımpaşa-Trabzonspor 1-2 G 2020-2021 Galatasaray-Trabzonspor 1-1 B 2020-2021 Trabzonspor-K.Gümrük 2-0 G 2021-2022 Trabzonspor-Galatasaray 2-2 B 2021-2022 Kasımpaşa-Trabzonspor 0-1 G 2021-2022 Trabzonspor-Fenerbahçe 3-1 G 2021-2022 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2 G 2021-2022 K.Gümrük-Trabzonspor 0-2 G 2021-2022 Trabzonspor-M.Başakşehir 0-0 B 2021-2022 Galatasaray-Trabzonspor 1-2 G 2021-2022 Trabzonspor-Kasımpaşa 1-0 G 2021-2022 Fenerbahçe-Trabzonspor 1-1 B 2021-2022 Trabzonspor-Beşiktaş 1-1 B 2021-2022 Trabzonspor-Karagümrük 1-1 B 2021-2022 M.Başakşehir-Trabzonspor 3-1 M 2022-2023 İstanbulspor-Trabzonspor 0-2 G 2022-2023 Trabzonspor-Galatasaray 0-0 B 2022-2023 Ümraniyespor-Trabzonspor 0-1 G 2022-2023 Trabzonspor-Kasımpaşa 0-0 B 2022-2023 Beşiktaş-Trabzonspor 2-2 B 2022-2023 Trabzonspor-Fenerbahçe 2-0 G





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