Trabzon'da kaçakçılık operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Maçka ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Timi, ilçeye bağlı Öğütlü Mahallesi'nde M.S'nin evinde silah mühimmatı ve uyuşturucu bulunduğunu tespit etti.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, 50 gram kubar esrar, 15 kök Hint keneviri, 204 mermi, 8 mavzer fişeği ve 28 plastik tabanca kabzası ele geçirildi.

M.S, O.S. ve O.S'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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