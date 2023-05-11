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Bakan Karaismailoğlu, Beşikdüzü'nde konuştu:

AA

Bakan Karaismailoğlu, Beşikdüzü'nde konuştu:

TRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Güçlü, büyük Türkiye'yi çekemeyenler, Türkiye'yi yine 40 yıl önceki gibi kısır tartışmaların içine sokup istikrarsızlığa ve güçsüz duruma bırakmak için maalesef Türkiye düşmanlarının hepsi bir yerde buluşmuşlar." dedi.

AK Parti Trabzon Milletvekili adayı Karaismailoğlu, Beşikdüzü ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçimine 3 gün kaldığını belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Vatanımızın, milletimizin geleceği, çocuklarımızın geleceği söz konusu. 21 yıldır ülkede sağlanan huzur ve güven ortamında neler yapılabileceğini bütün dünya gördü. İşte o güçlü, büyük Türkiye'yi çekemeyenler, Türkiye'yi yine 40 yıl önceki gibi kısır tartışmaların içine sokup istikrarsızlığa ve güçsüz duruma bırakmak için maalesef Türkiye düşmanlarının hepsi bir yerde buluşmuşlar. Ülkemizden defettiğimiz o terörist bozuntuları, inlerinde geberttiklerimiz şimdi dağın tepesinden işaret gösteriyorlar ve karşımızdaki ittifakı gösteriyorlar. O parmağı kıracak olan da Beşikdüzlüdür."

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin çok bedeller ödediğine işaret ederek, "Bize bu acıları yaşattıranlar şimdi karşımızdaki vizyonsuz ittifakın liderini destekliyorlar. Çok uyanık olmalıyız. Biz daha bedel ödeyemeyiz. O yüzden bu cevabı pazar günü sandıkta vereceğiz. Buradan öyle bir ses vereceksiniz ki o teröristlerin hepsi korkudan titreyecekler." dedi.

- "Bu teröristlere ve bu terörist sevicilere yol vermememiz lazım"

Ülkede huzur ve güven olmadığı zaman yapılan yatırımların hiçbirinin konuşulamayacağını vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Yıllarca bize bunu konuşturmadılar. Bizim canlarımız gitti, canlarımız. O yüzden uyanık olmamız lazım. Bu teröristlere ve bu terörist sevicilere yol vermememiz lazım. Pazar günkü seçim o kadar önemli ki ya teröristlerle işbirliği yapanlar kazanacak ya da teröristlerle mücadele eden Recep Tayyip Erdoğan kazanacak. Bu kadar nettir. Ya milli manevi değerlerimize saldıranlar kazanacak ya da Ayasofya'nın zincirlerini kırıp cami olarak bütün dünyanın hizmetine sunan Recep Tayyip Erdoğan kazanacak."

Adil Karaismailoğlu, 2019 yılındaki yerel seçimler öncesinde muhalefetin verdiği sözleri tutmadığını ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 25 bin kişinin işten çıkarıldığını söyleyerek, "İşte bunlar, bu kadar yalancı ve sözüne güvenilmeyenlerdir. Şimdi utanmadan 'sana söz' diyorlar. Neymiş verdikleri sözleri, milleti işten mi atmak? Başladıkları işleri yarım bırakmak mı? Bizim hedeflerimiz var. Büyük, güçlü, lider Türkiye, lider Trabzon. O yüzden milletimizin geleceği için çalışıyoruz, proje üretiyoruz. Artık önümüzdeki 20 yılı 50 yılı planlıyoruz arkadaşlar." diye konuştu.

Daha sonra Düzköy ilçesine giden Karaismailoğlu, AK Parti Düzköy İlçe Başkanlığı'nı ziyaretinde partilerle görüştü.

Düzköy Belediyesi'nde muhtarlarla bir araya gelen Karaismailoğlu, daha sonra Çayırbağı Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelip seçimlerde destek istedi.

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