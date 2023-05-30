Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde heyelan nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde sağanağın ardından oluşan heyelan nedeniyle Şalpazarı-Acısu yolu ulaşıma kapandı, heyelan dolayısıyla yüksek gerilim hattının devrilmesi sonucu 7 mahalleye elektrik verilemiyor.

İlçede sabahtan itibaren aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle Şalpazarı-Acısu yolu Doğancı Mahallesi mevkisinde heyelan meydana geldi.

Heyelan nedeniyle Şalpazarı-Acısu yolu ulaşıma kapandı, heyelanın yüksek gerilim hattını devirmesi sonucu 7 mahalleye elektrik sağlanamıyor.

İhbar üzerine bölgeye Karayolları ve Çoruh EDAŞ ekipleri sevk edildi.

Karayolları ekipleri tarafından yolun trafiğe açılması için çalışma başlatıldı.









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