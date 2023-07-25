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        Arsin'deki heyelan alanında çalışmalar devam ediyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 15:40
        Arsin'deki heyelan alanında çalışmalar devam ediyor

        TRABZON (AA) - Trabzon'un Arsin ilçesinde heyelan meydana gelen bölgede temizlik çalışmaları sürüyor.

        İlçede dün akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından Yeşilyalı, Işıklı ve Çubuklu mahallelerinde bazı cadde ve sokaklarda su birikti. Aynı zamanda Çubuklu Mahallesi'nde heyelan da meydana geldi.

        Arsin Belediyesi ekipleri iş makineleri yardımıyla hem heyelan alanında hem de su ve çamur biriken cadde ve sokaklarda temizliğe devam ediyor.

        Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy, AA muhabirine, sağanağın üç mahalleyi etkilediğini belirterek, "Toprak kayması meydana gelirken, bazı vatandaşların evlerini de su bastı. Ekiplerimiz dün akşamdan beri çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

        Gürsoy, sağanaktan etkilenenlere "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

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