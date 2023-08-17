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        Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 21:00
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        Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti
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        TRABZON (AA) - Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 19 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

        Taktik organizasyonlarla devam eden idmanın son bölümünde ise sonuçlandırma çalışması yapıldı.

        Ayrıca, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü'ne bağlı idareci ve öğrenciler, tesisleri ziyaret ederek futbolcularla bir araya geldi.

        Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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