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        Trabzon Üniversitesi'nde 2 yeni fakülte kuruldu

        Trabzon Üniversitesi'nde "Siyasal Bilgiler Fakültesi" ile "İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi" kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 10:16 Güncelleme: 16.09.2023 - 10:16
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        Trabzon Üniversitesi'nde 2 yeni fakülte kuruldu
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        Trabzon Üniversitesi'nde "Siyasal Bilgiler Fakültesi" ile "İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi" kuruldu.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, iki yeni fakülte ile üniversitedeki fakültelerin sayısının 9'a yükseldiği belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, yeni kurulan fakültelerle birlikte Trabzon Üniversitesi'nin 9 fakülte, 2 enstitü, Devlet Konservatuvarı, 2 yüksekokul ve 7 meslek yüksekokulu ile akademik gelişimini sürdürdüğünü belirtti.

        Fakültelerin üniversiteye, şehre ve ülkeye hayırlı olmasını temenni eden Aşıkkutlu, şunları kaydetti:

        "Tensipleriyle yeni fakültelerimizin kurulmasına onay veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar ve ekibine, ilimiz milletvekilleri ve idari mercileri ile süreçte katkıları bulunan tüm paydaşlarımıza en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bölgesel kalkınma odaklı tematik üniversite anlayışı içinde dengeli ve istikrarlı büyüme hedefimiz doğrultusunda üniversitemizi geliştirecek yeni adımlar atmaya devam edeceğiz."

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