Trabzon'da "Uluslararası İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Konferansı" düzenlenecek Trabzon'da bu yıl 3'üncüsü organize edilen "Uluslararası İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Konferansı", 12-14 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Trabzon'da bu yıl 3'üncüsü organize edilen "Uluslararası İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Konferansı", 12-14 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, KTÜ ve Dynamic Academy'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Uluslararası İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Konferansı'na (ICEARC'23), 14 ülkeden 400'den fazla araştırmacı ve bilim insanının katılacağı belirtildi.

Türkiye'den 49 şehir ve 84 üniversiteden katılım sağlanacağı aktarılan açıklamada, "Konferansta, 50 oturum ile sunumlar gerçekleştirilecek. İnşaat mühendisliği ve mimarlık bilimlerinde yeni teknoloji ve yöntemler tartışılacak, katılımcılara yeni iş birlikleri oluşturma fırsatları sunulacak." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, programda, Türkiye'de deprem gerçeğinin de konuşulacağına işaret edilerek, "Depreme ses verenler" olarak kamuoyunu aydınlatan CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'e ve CNN Türk Muhabiri Emrah Çakmak'a da "basın özel ödülü" verileceği kaydedildi.

Programın açılışının yarın saat 10.00'da KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacağı aktarıldı.