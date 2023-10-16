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        Trabzon'da iki üniversite işbirliğiyle Turizm Çalıştayı düzenlendi

        Trabzon'da Valilik himayesinde, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve Trabzon Üniversitesi işbirliğinde "Trabzon Turizm Çalıştayı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 12:53 Güncelleme: 16.10.2023 - 12:53
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        Trabzon'da iki üniversite işbirliğiyle Turizm Çalıştayı düzenlendi
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        Trabzon'da Valilik himayesinde, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve Trabzon Üniversitesi işbirliğinde "Trabzon Turizm Çalıştayı" düzenlendi.

        KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Trabzon için önemli olan turizm sektörünü masaya yatıracaklarını söyledi.

        Turizmin artık Trabzon için önemli bir sektör, gelir kaynağı ve bacasız sanayi olduğunu belirten Çuvalcı, "Gerçekten bacasız bir sanayimiz var. Bunu ortak akılla iyi yönetmemiz lazım. Amacımız üniversitemizde biz ne yapabiliriz? Bir araya gelerek, konuşarak, 'Nerede eksiğimiz, hatalarımız var, daha iyi nasıl yapabiliriz?' diye bu konuya vakit ayırmamız lazım, kafa yormamız lazım." diye konuştu.

        Çuvalcı, Trabzon'da kış turizmi, gastronomi ve sağlık turizmine yönelik çalışmalar yapmak istediklerini ifade ederek, özellikle sağlık turizminin getirisinin 600-700 milyon dolar civarında olduğunu, üniversite olarak 1,5 yıl önce sağlık turizmine başladıklarını kaydetti.

        Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu ise çağın fırsat alanları arasında gösterilen turizm sektörünün Trabzon için önemini herkesin bildiğini söyledi.

        Dünyanın en büyük spor organizasyonlarında bile turist sayısının sportif başarılar kadar değer gördüğüne dikkati çeken Aşıkkutlu, "Unutmayalım ki turizmin dini, dili ve sınıfı olmaz. Hele hele ırkçılık gibi büyük bir insanlık suçunun turizm sektörüyle bir arada anılmasına hiçbirimizin müsamahası olamaz, olmamalıdır. Yerli yabancı her turistin şehrimiz ve ülkemiz için büyük değer ve tanıtım elçisi olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız." diye konuştu.

        - "Turizm fakültesi açılması için Yükseköğretim Kuruluna başvurduk"

        Aşıkkutlu, üniversite bünyesinde turizm fakültesi açılması için Yükseköğretim Kuruluna başvurduklarını belirterek, "Turistik kalkınmalarda üniversitenin payının ve etkisinin yadsınamayacak ölçülerde olduğunu biliyoruz. Trabzon turizminin sektör içindeki puanı arttıkça üniversitelerimizin de bundan pay alacağından eminiz. Turizmdeki payımız büyüdükçe belki yeni fakültelerimize bir turizm fakültesi ekleme imkanımız da daha rahat olacaktır." dedi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan da Trabzon'un turizm potansiyeli açısından bölgenin en önemli merkezlerinden biri olduğunun altını çizerek, "Doğası, yaylası, gastronomisi, kültürü, sanatı, sporu ve çeşitli destinasyonlarıyla adından söz ettiren bir kenttir. Hedefimiz Trabzon'u en etkin şekilde tanıtmak, ziyaretçi ve ülke sayısını artırarak yeni bir pazar oluşturmak, bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktır." diye konuştu.

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, turizmin Trabzon için önemli gelir kaynağı olduğuna işaret etti.

        Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan'ın da söz aldığı çalıştay, moderatör Doç. Dr. Coşkun Erüz başkanlığındaki bilgilendirme sunumlarıyla devam etti.

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