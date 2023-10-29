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        Trabzon'da "Efsaneler Yeniden Futbol Turnuvası" başladı

        Trabzon'da Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Efsaneler Yeniden Futbol Turnuvası" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 22:12 Güncelleme: 29.10.2023 - 22:12
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        Trabzon'da "Efsaneler Yeniden Futbol Turnuvası" başladı
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        Trabzon'da Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Efsaneler Yeniden Futbol Turnuvası" düzenlendi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Trabzonspor Kulübü ve Ortahisar Belediyesi'nce, Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı anısına Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda organize edilen turnuva başladı.

        Turnuvada daha önce Trabzonspor'da forma giymiş başta Ibrahima Yattara, Hami Mandıralı, Abdullah Ercan, Orhan Çıkrıkçı olmak üzere bir çok efsane isim yer aldı.

        Turnuvanın ilk gününde oynanan müsabakalarda Necati Özçağlayan'ın yönettiği "parçalı formalı" takım, Turgay Semercioğlu'nun yönettiği "beyaz formalı" takımı 7-2 yenerek finale ilk yükselen takım oldu.

        Ali Kemal Denizci'nin yönettiği "çubuklu formalı" takım, Bekir Barçın'ın yönettiği "bordo formalı" takımı 4-3 yenerek finale yükselen ikinci takım oldu.

        Karşılaşma sırasında İskender Eroloğlu, yaşadığı sakatlık sonrası tekerlekli sandalye ile hastaneye götürüldü.

        Maçın ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Yattara, yeniden Trabzonspor forması ile sahaya çıkmatan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Bordo-mavili formayı her giydiğinde çok mutlu olduğunu ifade eden Yattara, şöyle devam etti:

        "Özellikle bu şehre dönünce çok güzel şeyler hatırlıyorum. Bu şehri, bu formayı özledim. Ben her zaman Trabzonsporluyum, bu hiçbir zaman değişmeyecek. Eski takım arkadaşlarımla, bizden de eski abilerimizle oynamaktan gerçekten çok mutlu oluyorum, her zaman onlarla top oynamak istiyorum. O yüzden burada ne zaman böyle bir organizasyon yapılsa koşarak geliyorum."

        Turnuva yarın akşam oynanacak final müsabakalarıyla son bulacak.

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