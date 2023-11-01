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        Üniversite öğrencilerinden Prof. Dr. Nazan Bekiroğlu'na ziyaret

        Trabzon'da üniversite öğrencileri, 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen Prof. Dr. Nazan Bekiroğlu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 17:18 Güncelleme: 01.11.2023 - 17:35
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        Üniversite öğrencilerinden Prof. Dr. Nazan Bekiroğlu'na ziyaret
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        Trabzon'da üniversite öğrencileri, 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen Prof. Dr. Nazan Bekiroğlu'nu ziyaret etti.

        Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Öğretmenliği Programı Öğretim Üyesi Bekiroğlu, fakültede bir araya geldiği öğrencilerle sohbet gerçekleştirdi.

        Bekiroğlu, almaktan memnuniyet duyduğu ödülün kendisi için çok güzel bir emeklilik hediyesi olduğunu aktardı.

        Öğrencilere ziyaretleri dolayısıyla teşekkür eden Bekiroğlu, "Cumhuriyetimizi bize armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün geçmiş kahramanlarımızı minnet, rahmet, özlem ve saygıyla anıyorum. Akademik tezlerimin konusunu teşkil eden Halide Edip ve şair Nigar Hanım başta olmak üzere bütün hemşirelerimi, tüm büyük annelerimi de yine aynı sevgi, saygı ve minnet duygularımla andığımı da belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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