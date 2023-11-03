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        Sümela Manastırı'nı Santa Harabeleri'ne kadar bağlayacak yoldaki çalışmalar tamamlandı

        Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Sümela Manastırı'nı Camiboğazı ve Çakırgöl yaylaları ile Santa Harabeleri'ne kadar bağlayacak yoldaki çalışmaların tamamlandığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 13:32 Güncelleme: 03.11.2023 - 13:32
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        Sümela Manastırı'nı Santa Harabeleri'ne kadar bağlayacak yoldaki çalışmalar tamamlandı
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        Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Sümela Manastırı'nı Camiboğazı ve Çakırgöl yaylaları ile Santa Harabeleri'ne kadar bağlayacak yoldaki çalışmaların tamamlandığını söyledi.

        Güzergahta incelemelerde bulunan Koçhan, yapılan yatırımın ilçenin yanı sıra Trabzon turizmine katkı sağlanacağını ifade etti.

        Koçhan, yol sayesinde Çakırgöl kayak tesislerine ulaşımın da rahatlıkla sağlanabileceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

        "Sümela Manastırı'nı Camiboğazı Yaylası'na, Çakırgöl'e ve oradan da Santa Harabeleri'ne bağlayan çok önemli bir güzergah. Özellikle önümüzdeki yaz turizm ve Maçkalı hemşehrilerimizin kullandığı yaylar açısından çok önemli bir yolun sonuna geldik. İlçemiz açısından çok önemli bir yatırım. Bu yatırımın tamamlandığını görmek bizleri ayrıca mutlu etti."

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