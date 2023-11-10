Ayağı alçıdaki üniversite öğrencisi Atatürk'ü anma törenine arkadaşlarının desteğiyle katıldı

Trabzon'da ayağı alçıdaki üniversite öğrencisini, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılı dolayısıyla düzenlenen tören alanına arkadaşları taşıdı.

Trabzon Üniversitesindeki anma töreni, Fatih Kampüsü'ndeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Törene, Rektör Vekili Prof. Dr. Atilla Çimer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Serencam, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Program, Prof. Dr. Çimer ve İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Nurettin Çakıcı'nın günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalarının ardından tamamlandı.

Anma törenine, bir süre önce voleybol oynarken sakatlandığı ayak bileği alçıya alınan, Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Sudenaz Topal da katıldı.

Tören alanına iki arkadaşı tarafından taşınan Topal'ın, tören sırasında ise güçlükle ayakta durduğu görüldü.