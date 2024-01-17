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        Trabzonspor, Manisa FK maçının hazırlıklarını tamamladı

        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın sahasında Manisa FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 19:19 Güncelleme: 17.01.2024 - 19:19
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        Trabzonspor, Manisa FK maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın sahasında Manisa FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çalıştı.

        Papara Park'ta yarın saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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