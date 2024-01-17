Trabzonspor, Manisa FK maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın sahasında Manisa FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çalıştı.

Papara Park'ta yarın saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek.

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