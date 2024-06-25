Şarkıcı Sinan Akçıl "Trabzon Kültür Yolu Festivali"nde sahneye çıktı
Pop müzik sanatçısı Sinan Akçıl, Trabzon'da konser verdi.
Pop müzik sanatçısı Sinan Akçıl, Trabzon'da konser verdi.
Akçıl, Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında 22 Haziran'da başlayan "Trabzon Kültür Yolu Festivali"nde sahne aldı.
Fuar Merkezi'nde düzenlenen konsere, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Sinan Akçıl, konsere adının yazılı olduğu "61" numaralı Trabzonspor forması giyerek devam etti.
Farklı sanatçıların parçalarını da seslendiren Akçıl'a Trabzonlu şarkıcı Seren Uzun da bir süre eşlik etti.
Trabzon Kültür Yolu Festivali konser, söyleşi, sergi gibi çeşitli etkinliklerle 30 Haziran'a kadar sürecek.
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