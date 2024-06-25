Şarkıcı Sinan Akçıl "Trabzon Kültür Yolu Festivali"nde sahneye çıktı

Trabzon Kültür Yolu Festivali konser, söyleşi, sergi gibi çeşitli etkinliklerle 30 Haziran'a kadar sürecek.

Farklı sanatçıların parçalarını da seslendiren Akçıl'a Trabzonlu şarkıcı Seren Uzun da bir süre eşlik etti.

Sinan Akçıl, konsere adının yazılı olduğu "61" numaralı Trabzonspor forması giyerek devam etti.

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