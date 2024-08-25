Trabzonspor-St. Gallen maçının biletleri yarın satışa çıkacak

Açıklamada, maçın biletlerinin 350 ile 4 bin 500 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulacağı kaydedildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, karşılaşmanın biletlerinin yarın saat 11.00'den itibaren satışa çıkacağı belirtildi.

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