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        Trabzonspor-St. Gallen maçının biletleri yarın satışa çıkacak

        Trabzonspor'un, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında 29 Ağustos Perşembe günü sahasında İsviçre'nin St. Gallen ekibiyle yapacağı maçın biletleri yarın satışa sunulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 12:58 Güncelleme: 25.08.2024 - 12:58
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        Trabzonspor-St. Gallen maçının biletleri yarın satışa çıkacak
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        Trabzonspor'un, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında 29 Ağustos Perşembe günü sahasında İsviçre'nin St. Gallen ekibiyle yapacağı maçın biletleri yarın satışa sunulacak.

        Kulüpten yapılan açıklamada, karşılaşmanın biletlerinin yarın saat 11.00'den itibaren satışa çıkacağı belirtildi.

        Açıklamada, maçın biletlerinin 350 ile 4 bin 500 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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