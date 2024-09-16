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        Trabzonspor'da Cihan Çanak'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı

        Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcu Cihan Çanak'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 01:02 Güncelleme: 16.09.2024 - 01:02
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        Trabzonspor'da Cihan Çanak'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı
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        Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcu Cihan Çanak'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

        Beşir, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, şunları kaydetti:

        "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evimizde Beşiktaş ile oynadığı karşılaşma sırasında kafasına aldığı darbe sonrası beyin sarsıntısı (kontüzyon) nedeniyle sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Cihan Çanak'ın hastanede yapılan ilk muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda ciddi bir bulguya rastlanmamıştır."

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