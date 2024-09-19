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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 22:19 Güncelleme: 19.09.2024 - 22:19
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:PaparaPark

        Hakemler: Mehmet Türkmen, Deniz Caner Özaral, Bersan Duran

        Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic (Dk. 13 Ozan Tufan), Denswil, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu (Dk. 65 Lundstram), Mendy, Cihan Çanak, Bardhi (Dk. 46 Nwakaeme), Orsic (Dk. 46 Poyraz Efe Yıldırım), Draguş (Dk. 80 Umut Bozok)

        Bellona Kayserispor: Onurcan Piri, Gökhan Sazdağı, Jeanvier (Dk. 46 Kolovetsios), Attamah, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 75 Mehmet Eray Özbek), Bourabia, Kartal Yılmaz, Boa Morte (Dk. 90+1 Baran Ali Gezek), Cardoso, Carole (Dk. 86 Ramazan Civelek), Nazon (Dk. 90+1 Ackah)

        Goller: Dk. 12 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 63 Boa Morte (Bellona Kayserispor) Dk. 89 Umut Bozok, Dk. 90+8 Denswil (Trabzonspor)

        Kırmızı kart: Dk. 87 Gökhan Sazdağı (Kayserispor)

        Sarı kartlar: Dk. 6 Boa Morte, Dk. 54 Cardoso, Dk. 73 Bourabia, Dk. 88 Nazon (Bellona Kayserispor)

        TRABZON

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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