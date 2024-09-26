Trabzon'da ihtiyaç sahipleri için HİSARAY İyilik Merkezi açıldı

Trabzon'da ekonomik durumu elverişli olmayan vatandaşlar için HİSARAY İyilik Merkezi açıldı.

Ortahisar ilçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların giyim ve ayakkabı ihtiyacına yönelik açılan merkeze vatandaşlar TİKOM üzerinden veya mağazaya gelerek faydalanabilecek.

Merkezin açılışında konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, HİSARAY'ın sosyal belediyeciliğin bir örneği olduğunu söyledi.

Seçimde verdikleri sözleri sırasıyla tuttuklarını ifade eden Genç, şunları kaydetti:

"Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak 5 yıllık stratejik planlamamızı yaptık ve seçim döneminde kayıt altına alınan proje kitapçığımızda ne sözleri vermişsek hepsini harfiyen yerine getiriyoruz. Sosyal belediyecilik örneklerimiz de bunlardan bir tanesiydi. Şu anda özellikle uygun su sözümüz vardı emekli vatandaşlarımıza ve öğrencilerimize. Kararlarını aldık, uygulamayı koyduk. Yine öğrencilerimize çamaşırhane sözümüz vardı. Bilfiil takip ettim."

Genç, rencide etmeden yardımcı olmanın çok önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: