Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 16:42 Güncelleme: 26.09.2024 - 16:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

        Bordo-mavili futbolcular, bu bölümde ısınma ve dar alanda pas çalışması yaptıktan sonra taktik çalışmaya geçti.

        Antrenmana sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Umut Bozok, Arseniy Batagov, Enis Destan, Cihan Çanak, Serkan Asan ve Hüseyin Türkmen katılmadı.

        Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ölüme yol açan düğün magandası tahliye oldu!
        Ölüme yol açan düğün magandası tahliye oldu!
        Şeyda'nın katiliyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!
        Şeyda'nın katiliyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!
        Esenler'de alkolü taksici ortalığı birbirine kattı
        Esenler'de alkolü taksici ortalığı birbirine kattı
        "Trump'ı yeneceğimden emindim"
        "Trump'ı yeneceğimden emindim"
        Hastanedeki patlama davasında karar belli oldu
        Hastanedeki patlama davasında karar belli oldu
        Togg yerine Alman’ı tercih etti
        Togg yerine Alman’ı tercih etti
        Yeni prens Yunus Akgün!
        Yeni prens Yunus Akgün!
        TCMB rezervlerinde rekor
        TCMB rezervlerinde rekor
        Beşiktaş'ın Ajax 11'i
        Beşiktaş'ın Ajax 11'i
        Uyuyan kocasını sevgilisiyle boğup intihar süsü verdiler!
        Uyuyan kocasını sevgilisiyle boğup intihar süsü verdiler!
        F.Bahçe'nin Union SG 11'i
        F.Bahçe'nin Union SG 11'i
        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar
        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar
        İş Sanat’ta yeni sezon 7 Kasım’da başlıyor
        İş Sanat’ta yeni sezon 7 Kasım’da başlıyor
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak!
        Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak!
        Adli psikiyatride güvenlik sorunu
        Adli psikiyatride güvenlik sorunu
        Sırra kadem bastı
        Sırra kadem bastı
        Cenaze programı belli oldu
        Cenaze programı belli oldu
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?

        Benzer Haberler

        Trabzon'da ihtiyaç sahipleri için HİSARAY İyilik Merkezi açıldı
        Trabzon'da ihtiyaç sahipleri için HİSARAY İyilik Merkezi açıldı
        TTSO ile ATDF arasında sağlık turizmine ilişkin işbirliği protokolü
        TTSO ile ATDF arasında sağlık turizmine ilişkin işbirliği protokolü
        "İtfaiye Haftası" tulumbacı kıyafetli tiyatrocular ve itfaiyecilerin yürüyü...
        "İtfaiye Haftası" tulumbacı kıyafetli tiyatrocular ve itfaiyecilerin yürüyü...
        Karadeniz'in ihtiyar delikanlıları topraktan kopamıyorlar
        Karadeniz'in ihtiyar delikanlıları topraktan kopamıyorlar
        Trabzon'da sağanak sonrası afetin bilançosu 205 milyon lirayı geçti
        Trabzon'da sağanak sonrası afetin bilançosu 205 milyon lirayı geçti
        KTÜ'de deprem sonrası hasarlara yapay zeka destekli robotik köpek
        KTÜ'de deprem sonrası hasarlara yapay zeka destekli robotik köpek