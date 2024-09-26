Trabzonspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Bordo-mavili futbolcular, bu bölümde ısınma ve dar alanda pas çalışması yaptıktan sonra taktik çalışmaya geçti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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