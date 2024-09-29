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        Trabzonspor-Konyaspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, oyunun tamamında kazanmayı hak ettiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 19:42 Güncelleme: 29.09.2024 - 19:42
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        Trabzonspor-Konyaspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, oyunun tamamında kazanmayı hak ettiklerini söyledi.

        Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 5 maçtır kazamadıklarını, 6. maçtan galibiyetle ayrıldıklarını belirterek, "3 puanı hak ettik. İstekliydik başlarken, pas oyunu olumluydu, kontrolümüz de vardı, gol de bulduk. Oyunun tamamında kazanmayı hak ettik. Ama isteklerimizle kalitemizle her şey örtüştü mü derseniz evet diyemiyorum." ifadesini kullandı.

        Güneş, maç bittiği zaman basit hataları görünce üzüldüğünü ancak bunları düzelteceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Ama iyi tarafı daha organize daha düzenli oynadık. Geriye geldiğimiz zaman çok sayıda oyuncuyla da geliyoruz ama rakibe uzak oynuyoruz. Kenardan gelen ortalarda özellikle yediğimiz gol ve verdiğimiz pozisyonlar sıkıntı. Ama kazanarak gitmemiz önemli. Dediğim gibi kaybettiğimiz 5 maçta 2’şer puandan 10 puan kaybı, yarısını alsak konumumuz değişecekti. Umarım onları da düzeltiriz. Eksiklerini gören bir takım olarak ve oyuncuların bu emeğinin karşılığı olarak 3 puan almak önemli. Bütün oyuncuları tebrik ediyorum. Bir heyecanları olur inşallah, biraz yük atmış olur. Bu da geride kaldı, diğer 5 maç gibi 6’ncı maçta 3 puan aldık"

        Güneş, aldıkları galibiyetle bir adım daha ileri gittiklerini vurgulayarak, "Şimdi Hatay maçını kazanırsak çok şeyin daha olumlu olacağını düşünüyorum. Ondan sonra Başakşehir, Göztepe var. Bu önümüzdeki döneme girerken maç maç gidip kazanıp moral depolarsak o moral da oyunumuza yansırsa daha iyi olur. Çünkü güven olarak bir kırılmalar oluyor, oyun içinde de oluyor." diye konuştu.

        - "Daha çok çok mesafemiz var"

        Geçmişe göre daha iyi olduklarını anlatan Güneş, şunları söyledi:

        "Bugün geçmişe göre iyiyiz ama daha çok çok mesafemiz var. O yüzden sabırsızca her maçı kazanmak istiyoruz ama kazanma isteği bazen telaşı, paniği de getiriyor o da doğru değil. Sakatlıktan çıkıp daha doğrusu performans olarak tam hazır olmadığını düşündüğümüz bazı oyuncular yaş olarak da olsa Edin Visca'nın Tony’nin katkı yapması, oyuncu kalitesi önemli. Banza uyum dönemi geçiriyor, evet goller attı ama daha iyi oynayacağını düşünüyorum. Muhammed Cham, yetenekli ama dağınık şu anda. O dediğim oturursa yeteneği değerlenir aksi halde çok yetenekli oyuncu var piyasada kaybolup gidebiliyor. Daha çok çalışmaya ihtiyacımız var. Emek verdik, karşılığını aldığımızda nelerin değişebileceğini biliyoruz. Bugün Draguş’u da beğendim. Bütün oyuncular istekliydiler."

        Güneş, takımda sakat oyuncuların ne zaman döneceğine ve karşılaşmada sakatlanan Ozan Tufan'ın durumuna ilişkin de şu şekilde bilgi verdi:

        "Ozan Tufan’ın sakatlığı itme oldu, itmeyi abartamadığı için yanlış yaptı. Düştüğü zaman bileği döndü zannediyorum bir yırtık var galiba, söylenen o. Bir daha bakacaklar durumuna. Maalesef sakatlandı. İki yönlü oynayacak bir oyuncu. Toparlıyordu daha da iyi olacağını düşünüyordum ama inşallah tekrar toparlar geri döner. O tip oyuncuya ihtiyacımız var. Mesela Okay’la Lundstram daha farklı, Ozan biraz daha iki yönlü oynayan oyuncu. Muhammed Cham daha çok hücum oynayan, dripling, güçlü, koşan bir oyuncu, isteyen bir oyuncu. Bardhi biraz daha farklı. İşte bunlar arasında bir orta saha oluşturacağız. Ama takımın bütünü önemli bizim için."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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