Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bordo-mavili ekip bu sezon ilk galibiyetini elde ederken, MKE Ankaragücü İkon Menkul ise ikinci kez mağlup oldu.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğine iyi savunma yaparak başlayan konuk ekip, bulduğu sayılarla son çeyreğe 70-69 önde girdi. Son çeyrekte Can Öğüt ve Tykyvion Gordon ile etkili hücum eden Trabzonspor yeniden öne geçerek karşılaşmayı 98-92 kazandı.

Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğine etkili başlayan bordo-mavililer, dış atışlarla farkı artırarak ilk periyotu 31-22 önde tamamladı. Trabzonspor, ikinci periyotta pota altında etkili olan rakibi karşısında üstünlüğünü sürdürdü ve soyunma odasına 54-49 önde girdi.

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