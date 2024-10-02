Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Yomra Müftüsü çocuklara Nasrettin Hoca kostümüyle dini eğitim veriyor

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'un Yomra İlçe Müftüsü Celal Malkoç, Nasrettin Hoca kostümünü giyerek çocuklara dini, ahlaki, sosyal ve kültürel değerleri oyunla kazandırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 11:03 Güncelleme: 02.10.2024 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yomra Müftüsü çocuklara Nasrettin Hoca kostümüyle dini eğitim veriyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'un Yomra İlçe Müftüsü Celal Malkoç, Nasrettin Hoca kostümünü giyerek çocuklara dini, ahlaki, sosyal ve kültürel değerleri oyunla kazandırıyor.

        Yaklaşık 4 yıldır Yomra Müftülüğü görevini yürüten 59 yaşındaki Malkoç, değerler eğitimi kapsamında çocuklara dini, ahlaki, sosyal ve kültürel değerleri oyunla kazandırmak için "Nasrettin Hoca" olmaya karar verdi.

        Sepetindeki ikramlarıyla çocukların "şeker amca" olarak tanıdığı ve sevgi gösterisinde bulunduğu Malkoç, Kur'an Kursu'nda eğitim alanların yanı sıra okullardaki çocuklara da dini eğitimi oyun tadında sunuyor.

        Eğlenceli ve öğretici yaklaşımıyla örnek olan Malkoç, bu sayede hem çocukların zihinlerine hem de kalplerine dokunuyor.

        Üç çocuk babası Celal Malkoç, AA muhabirine, okul öncesi yaştaki çocuklar için sevginin büyük ihtiyaç olduğunu söyledi.

        Eğitimde sevgi, saygı ve özgüvenin belli bir kıvamı olduğuna dikkati çeken Malkoç, "Bir yemeği kıvamında pişirirseniz ağız tadıyla yenir. Fazla pişirirseniz yanar, az pişirirseniz çiğ olur. Eğitim de bunun gibi. Dolayısıyla eğitim, çocuğa sadece kelime çokluğundan ibaret bilgi yüklemek değildir. Ona bilginin ifade ettiği erdemi ve erdemli insan olmayı öğretmek, yaşayarak oyunla sevgiyle ona verebilmektir." dedi.

        Malkoç, çocuklara değerler eğitimini sevgi tadında verebilmek için Nasrettin Hoca kostümüyle harekete geçtiğini anlatan Malkoç, yaklaşık 1 yıldır bu yönde çalıştığını aktardı.

        - "Dışarıdan çocukların oyununa katılan bir peygamberin ümmetiyiz"

        Kur'an kursundaki çocukların yanı sıra okullardaki çocuklarla da buluştuklarını belirten Malkoç, şunları kaydetti:

        "En uzak okullara kadar gittik. Adeta ÇEDES projesi kapsamında, yani Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Saygılıyım bir devlet projemizdir. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet bu işin içerisindedir. Değerler eğitimini oyun tadında sevgiyle ikramla verdiğin zaman çocuğun sadece zihnine değil, gönlüne, ruhuna dokunmuş oluyorsunuz. Onun elinden tutarken, kalbinden tutmuş oluyorsunuz. Bu çok önemlidir. Biz bunun farkına vardık."

        Hz. Muhammed'in çocuk sevgisini örnek aldığına dikkati çeken Malkoç, "Hz. Muhammed kucağına alıp çocuklarla camide oyun oynayan, minbere çıkan, omuzuna alan bir peygamber. Dışarıdan çocukların oyununa katılan, ağlayanların üzüntüsünü soran bir peygamberin ümmetiyiz. Dolayısıyla biz Peygamberimizi örnek alırsak, yaşlıya da gence de muhatap olduğumuz her kesime iletişim biçimi olarak adabı muaşeret noktasında nasıl davranmamız gerektiğini de test etmiş oluruz." diye konuştu.

        - "Öğrencilerimiz de velilerimiz de çok memnun"

        Yomra Müftülüğüne bağlı Merkez Kur'an Kursu'nda hem veli hem de öğretmen olan Ayşe Bıyık da yaklaşık 10 yıldır çocuklarla beraber olduğunu ifade etti.

        Müftü Celal Malkoç'un eğlenceli ve öğretici tavrıyla herkese örnek olduğuna işaret eden Bıyık, "Hocamızın bu kıyafet, kostümü hem çocuklar açısından hem veliler açısından çok olumlu ve güzel bulunuyor. Çocuklarımız herhangi bir etkinliği olduğu zaman özellikle 'müftü amca' yerine 'şeker amca', 'Nasrettin amca' diye çok heyecanla bekliyorlar." dedi.

        Bıyık, kostümün çok güzel bir olay haline geldiğini belirterek, "Giderek örnek alınmaya başlandı. Çünkü daha önce hiç görmediğimiz bir olaydı. Biz arkadaşlar olarak bu durumdan çok memnunuz. Dediğim gibi öğrencilerimiz de çok memnun, velilerimiz de çok memnun." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        Füze şarapneli Filistinli adamın üstüne düştü
        Füze şarapneli Filistinli adamın üstüne düştü
        İran hipersonik füze ile vurdu
        İran hipersonik füze ile vurdu
        Netanyahu: İran büyük bir hata yaptı
        Netanyahu: İran büyük bir hata yaptı
        İran Cumhurbaşkanı: İran ile karşı karşıya gelmeyin
        İran Cumhurbaşkanı: İran ile karşı karşıya gelmeyin
        İran füzeleriyle ilgili paylaşımını sildi
        İran füzeleriyle ilgili paylaşımını sildi
        Eylülde ihracat geriledi
        Eylülde ihracat geriledi
        Jose Mourinho'dan Arda Güler hamlesi!
        Jose Mourinho'dan Arda Güler hamlesi!
        Sigorta nefestir
        Sigorta nefestir
        Uzun namlulu ile yol kesmişlerdi! Flaş gelişme!
        Uzun namlulu ile yol kesmişlerdi! Flaş gelişme!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Tam 5 gün oldu! Metruk binalar da arandı! Rojin'de yeni gelişme!
        Tam 5 gün oldu! Metruk binalar da arandı! Rojin'de yeni gelişme!
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Otomotiv pazarı eylülde daraldı
        Otomotiv pazarı eylülde daraldı
        İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
        İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        Genç girişimciye 122.000 TL destek
        Genç girişimciye 122.000 TL destek
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Petrol Ortadoğu etkisiyle yükselirken altın denge arayışında
        Petrol Ortadoğu etkisiyle yükselirken altın denge arayışında

        Benzer Haberler

        Karadeniz'e özgü kokulu üzümden tatlı ve ekşi pekmez üretiliyor
        Karadeniz'e özgü kokulu üzümden tatlı ve ekşi pekmez üretiliyor
        Trabzonspor'da Hatayspor maçının hazırlıkları başladı
        Trabzonspor'da Hatayspor maçının hazırlıkları başladı
        Trabzonspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı
        Trabzonspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı
        Trabzonspor'un kurucu başkanı Ali Osman Ulusoy mezarı başında anıldı
        Trabzonspor'un kurucu başkanı Ali Osman Ulusoy mezarı başında anıldı
        "Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden" film ekibinden Trabzonspor'a ziyaret
        "Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden" film ekibinden Trabzonspor'a ziyaret
        Trabzon'da "İklim Değişikliğine Uyum ve Sektörel Farkındalık Eğitimi" sona...
        Trabzon'da "İklim Değişikliğine Uyum ve Sektörel Farkındalık Eğitimi" sona...