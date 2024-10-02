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        Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Birhan Emre Yazıcı'nın güçlü mali yapı hedefi:

        Trabzonspor'un Proje ve Sponsorluklardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Birhan Emre Yazıcı, Trabzonspor'u kendi ayakları üzerinde durabilen, güçlü bir mali yapıya sahip, yatırımlarını sürdüren bir kulüp olarak hayal ettiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 12:40 Güncelleme: 02.10.2024 - 12:40
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        Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Birhan Emre Yazıcı'nın güçlü mali yapı hedefi:
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        Trabzonspor'un Proje ve Sponsorluklardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Birhan Emre Yazıcı, Trabzonspor’u kendi ayakları üzerinde durabilen, güçlü bir mali yapıya sahip, yatırımlarını sürdüren bir kulüp olarak hayal ettiğini belirtti.

        Yazıcı,Trabzonspor dergisindeki röportajında, projeler ve sponsorluklar alanında, Trabzonspor’un marka değerini daha da yükseltmek için birçok yenilikçi adımlar attıklarını ifade etti.

        Avrupa futbolunda, kulüplerin marka değerlerini uluslararası alanda daha güçlü şekilde tanıtmalarının büyük önem taşıdığını vurgulayan Yazıcı, şöyle devam etti:

        "Yönetim olarak Trabzonspor Koleji ve Kartal Projesi, bu yönde attığımız en önemli adımlardan bazıları. Bu projeler sadece kulübümüzü değil, şehrimizi de dünya çapında tanıtma potansiyeline sahip. Ayrıca kulübümüze bu dönemde giren sponsorluk bütçesi tarihi bir rekora koşuyor. Kulübümüzü uluslararası alanda daha da güçlü şekilde ekonomik bağımsızlığına kavuşturarak sürdürülebilir hale getirmek için daha çok proje üreterek yoğun şekilde çalışmaya devam ediyoruz."

        Yazıcı, uzun vadede Trabzonspor'u sahada sürekli başarılar elde eden, şampiyonluklara oynayan bir takım olarak gördüğüne işaret ederek, "Futbolda istikrar ve sürekli başarı, kulübün köklü altyapı çalışmalarına ve sağlam mali yapısına dayanır. Manchester United'ın Sir Alex Ferguson döneminde yıllarca zirvede kalması, kulübün uzun vadeli planlamalarla nasıl kalıcı başarıya ulaşabileceğinin en güzel örneklerinden birisidir. Biz de bu anlamda Trabzonspor olarak, saha içindeki başarılarımızı kalıcı hale getirmek

        istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Ekonomik anlamda hedeflerini de açıklayan Yazıcı, şunları kaydetti:

        "Trabzonspor'u kendi ayakları üzerinde durabilen, güçlü bir mali yapıya sahip, yatırımlarını sürdüren bir kulüp olarak hayal ediyorum. Avrupa kulüplerinde gördüğümüz gibi mali sürdürülebilirlik ve altyapıya yapılan yatırımlar, kulübümüzün uzun vadeli başarısının anahtarıdır. Sayın Başkanımız Ertuğrul Doğan ile birlikte Trabzonspor'un hem sahada hem de mali alanda en üst seviyeye çıkması için ortak hayallerimizi gerçekleştirmek üzere çalışıyoruz. Bu yolda sürekli olarak ilerlemeye ve gelişmeye odaklanıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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