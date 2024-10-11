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        KTÜ'de kadına yönelik şiddete karşı yürüyüş düzenlendi

        Karadeniz Teknik Üniversitesinde (KTÜ) kadına yönelik şiddete karşı yürüyüş yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 18:57 Güncelleme: 11.10.2024 - 19:41
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        KTÜ'de kadına yönelik şiddete karşı yürüyüş düzenlendi
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        Karadeniz Teknik Üniversitesinde (KTÜ) kadına yönelik şiddete karşı yürüyüş yapıldı.

        KTÜ'nün öğrenci kulüpleri tarafından organize edilen yürüyüş, Orman Fakültesi önünden başladı.

        Öğrenciler, ellerinde pankartlarla sloganlar atarak KTÜ Rektörlüğü önüne kadar yürüdü.

        Grup adına konuşan KTÜ Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencisi Sevde Nur Mezarcı, kadın cinayetlerinin bu günlerin en büyük problemlerinden biri haline geldiğini söyledi.

        Kadın haklarını savunmak, onlara yönelik her türlü şiddeti kınamak ve bu cinayetlerin önlenmesi için gerekli adımları atmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirten Mezarcı, şunları kaydetti:

        "Kadınların özgürlüğü ve güvenliği sağlıklı bir toplumun temelini oluşturur. Kadınlarımızın güvende olduğu, hukukun arkalarında olduğu bir toplum oluşana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Kadınların nefesi hepimizin nefesidir. Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrenci kulüpleri olarak canice katledilen arkadaşlarımız İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i rahmetle anıyor, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz."

        Üniversite öğrencileri, basın açıklamasının ardından dağıldı.

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