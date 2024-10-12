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        Kahverengi kokarcanın etkilediği "Trabzon hurması"nda hasat dönemi başladı

        HAKAN BURAK ALTUNÖZ - Anavatanı Çin olmasına rağmen tarihi İpek Yolu güzergahı nedeniyle Anadolu'ya Trabzon üzerinden geldiği kabul edilen Trabzon hurması, tarımsal alanlara zarar veren kahverengi kokarcadan olumsuz etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 11:19 Güncelleme: 12.10.2024 - 11:19
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        Kahverengi kokarcanın etkilediği "Trabzon hurması"nda hasat dönemi başladı
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        HAKAN BURAK ALTUNÖZ - Anavatanı Çin olmasına rağmen tarihi İpek Yolu güzergahı nedeniyle Anadolu'ya Trabzon üzerinden geldiği kabul edilen Trabzon hurması, tarımsal alanlara zarar veren kahverengi kokarcadan olumsuz etkilendi.

        Karadeniz'in yanı sıra Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde yetiştirilen ve "cennet hurması" olarak da bilinen Trabzon hurmasında hasat başladı.

        Mevcut hurma bahçelerinin yanı sıra Trabzon ile Ortahisar Tarım ve Orman Müdürlüğünün proje ve fidan gibi destekleriyle yeni bahçeler oluşturan üreticiler, sabahın erken saatlerinde geldikleri bahçelerinde hurma topluyor.

        Yumuşak yapısı nedeniyle ezilme ihtimali yüksek olan Trabzon hurması, kasalara özenle dizilmesinin ardından satışa hazır hale getiriliyor.

        Kurutularak da tüketilebilen Trabzon hurması, bahçedeki hasadın tamamlanmasının ardından kurutulması için bir dizi işlemden geçiriliyor.

        Kabuğu soyulan hurma, aralarında boşluk kalacak şekilde iplere diziliyor. Daha sonra sıcak suya batırılan meyve, kuruması için yüksek bir yere asılıyor.

        Akyazı Mahallesi'nde hasat yapan üreticilerle bir araya gelen Ortahisar Tarım ve Orman Müdürü Bülent Bayrak, AA muhabirine, Trabzon hurmasının bölgeye uyum sağlayan meyvelerden olduğunu söyledi.

        Son yıllarda çiftçilerin talebi üzerine örnek hurma bahçeleri yaptıklarını dile getiren Bayrak, bunu da Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle hibe olarak gerçekleştirdiklerini vurguladı.

        - "Hem vitamin hem de karbonhidrat olarak değerli bir ürün"

        Bayrak, Trabzon hurmasının taze veya kurutularak da tüketilebildiğini ifade ederek "Hem vitamin hem de karbonhidrat olarak değerli bir ürün. Bölgemiz için şifa kaynağı diyoruz ve elimizden geldiği kadarıyla insanlarımızın örnek bahçeler kurmaları noktasında desteklerimizi sürdürüyoruz." dedi.

        Tarımsal alanlara zarar veren kahverengi kokarcanın Trabzon hurmasını da etkilediğine dikkati çeken Bayrak, şunları kaydetti:

        "Kokarcanın özellikle fındık, sebze ve meyvelerde ciddi hasarlarının olduğunu tespit etmekteyiz. Bakanlığımızın ve il müdürlüğümüzün talimatları doğrultusunda saha çalışmaları ve mücadeleyi sürekli yapmaktayız. Mücadelemizde esas aldığımız noktalardan bir tanesi fındık. Bölgemizin en önemli ve ihracatta en büyük kalemlerinden biri. Bunun yanında vatandaşlarımızın kendi bahçelerindeki meyvelerde yaşadıkları zararlara yönelik kimyasal, mekanik ve biyolojik mücadeleler noktasında çalışmalar devam ediyor. Bütün ürünlerde bir zararı bulunuyor. Kokarcada erken dönemlerde meyve dökümleri, çatlama, çürüme ve kokuşma ile ürün kayıpları hat safhada. Tam anlamıyla bir hasar tespiti yapamasak da diğer ürünlerle kıyasladığımızda yüzde 30-40 arasında hasarın olduğunu düşünmekteyiz."

        Üreticilerden İsmet Bayrak ise 5 yıl önce bahçesindeki fındık ağaçlarını sökerek yerine Trabzon hurması fidanı diktiğini anlattı.

        Dikimden bir yıl sonra ilk ürünü topladığını belirten Bayrak, "Meyve ve kurutma olarak tüketilebiliyor. Çok sağlıklı olduğunu biliyoruz. Kurutup hoşaf şekline de getiriyoruz. Verimimiz çok güzel ama kokarcadan dolayı sıkıntımız var. Hurmalarımıza zararı oluyor. Ayrıca karpuz, incir ve fasulye de yetiştiriyoruz. Onlardan hiç verim alamıyoruz. Kokarca hurmamızı da sürekli deliyor. Öyle olunca da içi kararıyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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