Trabzonspor, Nwakaeme'den ikinci döneminde verim alamıyor

SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor'a sezon başında geri dönen Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme, ikinci döneminde sakatlıklarla boğuşurken verimli de olamadı.

Bordo-mavili takımdaki ilk döneminde geçirdiği 4 sezonda ortaya koyduğu futbolla büyük beğeni kazanan oyuncu, 145 resmi maçta rakip fileleri 47 kez havalandırırken, ikinci döneminde katkı sağlayamadı.

Forma giydiği sezonlarda Trabzonspor'un hücumdaki en istikrarlı oyuncusu olan, attığı goller, yaptığı asistler ve ortaya koyduğu oyunla taraftarların gönlüne giren Nwakaeme, bu sezon gol kaydedemezken iki kez de sakatlık yaşayarak sahalardan uzak kaldı.

- Sakatlıklarının durumu

Nwakaeme, ilk olarak ligin ilk haftasında Net Global Sivasspor ile oynanan karşılaşmada sakatlandı. 35 yaşındaki oyuncunun sol alt adalesinde yaralanma tespit edildi ve St. Gallen ile UEFA Konferans Ligi'nde oynanan iki karşılaşmanın yanı sıra ikas Eyüpspor ve Beşiktaş maçlarında görev alamadı.

Daha sonra 19 Eylül'de Bellona Kayserispor maçıyla sahalara dönen yıldız oyuncu, Gaziantep FK ve TÜMOSAN Konyaspor müsabakalarının ardından tekrar sakatlık yaşadı ve 5 Ekim'deki Atakaş Hatayspor karşılaşmasında kadroya alınmadı. Sakatlığı devam eden Nijeryalı oyuncunun 2-3 hafta daha sahalardan uzak kalması bekleniyor.