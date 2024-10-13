Spor Toto Karadeniz İkili Briç Turnuvası sona erdi

Türkiye Briç Federasyonunca düzenlenen, "Spor Toto Karadeniz İkili Briç Turnuvası" tamamlandı

Beşirli Spor Salonu'nda önceki gün başlayan turnuva bugün 1. ve 2. final seansının ardından B Finali ve A Finali müsabakalarının oynanmasının ardından sonra erdi.

Sonuçlara göre B Finalini Kenan Karabulut ve Hayrettin Kızılkaya yüzde 62.50 ile kazanırken A Finalini ise Arzu Sönmez ve Hüseyin Cesur takımı birinci, Serdal Bora ve Süleyman Kolata ekibi ikinci, İsmail Kandemir ile Sevil Nuhoğlu ekibi ise üçüncü oldu.