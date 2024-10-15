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        Şehit annesi, oğlunun hatırasını balmumu heykeli ve eşyalarıyla yaşatıyor

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Siirt'in Eruh ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2018'de şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın annesi Emine Baştan, hazırladığı müze gibi bir alanda oğlunun balmumu heykeli ve eşyalarını özenle saklıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 11:01 Güncelleme: 15.10.2024 - 11:01
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        Şehit annesi, oğlunun hatırasını balmumu heykeli ve eşyalarıyla yaşatıyor
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        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Siirt'in Eruh ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2018'de şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın annesi Emine Baştan, hazırladığı müze gibi bir alanda oğlunun balmumu heykeli ve eşyalarını özenle saklıyor.

        Düzköy ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde yaşayan anne Baştan, şehit oğlunun anılarını yaşatmak için çocuklarının ve yetkililerin desteğiyle 2020'de evinin yanında bir bina inşa etti.

        Baştan, tavanı ay yıldızlı bayrak haline getirilen binada, oğlunun kıyafetlerini, eşyalarını, üniformasını, bot, bere ve kasatura gibi askeri malzemelerini, görevde çekilmiş fotoğraflarını ve başarı belgelerini bir araya topladı.

        Trabzon Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince kendisine hediye edilen oğlunun balmumu heykelini de bu alanda sergileyen anne Baştan, evladının anılarını itinayla koruyor.

        - "Oğlumun acısı hala ilk günkü tazeliğini koruyor"

        Emine Baştan, AA muhabirine, oğlunun şehit olmadan önce kendisiyle konuştuğunu belirterek, "Telefon etti bana, 'Anne Ramazan Bayramı'na 20 gün kala geleceğim.' dedi. Bayramdan 15 gün önce cenazesi geldi. Kavuşamadık yavrumla." dedi.

        Oğlunun şehadetinin üzerinden 6 yıl geçtiğini ifade eden Baştan, acısının hala ilk günkü tazeliğini koruduğunu dile getirdi.

        Her yıl mevlit okuttuklarını kaydeden Baştan, oğlunun anılarını hep canlı tuttuğunu söyledi.

        - "Ses vermiyor bana ama gene de onunla konuşuyorum"

        Baştan, oğlundan kalan eşyalarla kendisine hediye edilen oğlunun balmumu heykelinin de bu alanda yerini aldığını anlattı.

        Balmumu heykelinin oğluna çok benzediğini belirten Baştan "Gelip seviyorum onu, ses vermiyor bana ama gene de onunla konuşuyorum." dedi.

        Baştan, onunla konuşurken bile duygulandığını ifade ederek, oğlunun vatan sevgisinin çok yüksek olduğunu anlattı.

        Sürekli ziyaretçi geldiğini kaydeden Baştan, "Burayı çok merak ediyorlar. Oğlumun Siirt'ten bile arkadaşları geliyor. Tüm malzemeleri, her şeyi burada." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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