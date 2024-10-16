Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Trabzon ziyaretinde konuştu:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Biz sürekli il müdürlerimizle irtibat halindeyiz. İlçe milli eğitim müdürlerimizle okullarımızla ilgili herhangi bir can kaybı ya da binalarımızda herhangi bir hasarla ilgili tespitimiz yok." dedi.

Çeşitli programları kapsamında Trabzon'a gelen Bakan Tekin, Vali Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret ederek kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Valilikte basına kapalı düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından açıklamada bulunan Tekin, Malatya'daki deprem nedeniyle "Geçmiş olsun" temennisinde bulundu.

Tekin, Malatya ve Elazığ valiliklerinin eğitime 1 gün ara verdiğini anımsatarak, "Depremden etkilenen başta Malatya ve Elazığ'da yaşayan vatandaşlarımız olmak üzere herkese 'Geçmiş olsun.' diyelim. Biz sürekli il müdürlerimizle irtibat halindeyiz. İlçe milli eğitim müdürlerimizle okullarımızla ilgili herhangi bir can kaybı ya da binalarımızda herhangi bir hasarla ilgili tespitimiz yok. Çok şükür ama yine de tedbirli olmakta fayda var. O yüzden valiliklerimizin bu kararı çok da yerinde olmuş. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Milletimize de bir kez daha 'Geçmiş olsun.' diyelim." diye konuştu.

- "Eğitim tarihi derslerinde örnek olarak gösterilebilecek bir tablo var önümüzde" Bakan Yusuf Tekin, Trabzon'da yaptıkları eğitim değerlendirme toplantısını, eksiklik ve aksaklıkların tespitinin yanı sıra birlik ve beraberliği sağlamak açısından önemsediklerine dikkati çekti. Toplantıya, il ve ilçe milli eğitim müdürlerinin yanı sıra belediye başkanları ve siyasileri de davet ettiklerini aktaran Tekin, şunları kaydetti: "Önce şunun altını çizmek lazım. Türkiye 2002 sonrasında birçok alanda olduğu gibi eğitim öğretim süreçlerinde de gerçekten dünyada örnek gösterilebilecek nitelikte atılımlar yaptı, devrim olarak tanımlanabilecek işler yaptık. Bunun altını özellikle çizerek ifade etmek istiyorum. Birçok yerde söyledim. 20 yılda eğitim öğretim süreçlerinde daha önce yapılanların iki katı kadar iş yapıldığını, derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla göstergelerimizin uluslararası ortalamaları yakalayıp hatta bazılarının da uluslararası ortalamaların üstüne çıktığı ve bu anlamda derslik başına düşen sayısında 40'lı, 45'li rakamlardan 20'li rakamlara, kademeler arasındaki farklılıklarla beraber 20'li rakamlara, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla yine 30'lu rakamlardan 10'lu rakamlara kadar düşülmüş olması, eğitim tarihi derslerinde örnek olarak gösterilebilecek bir tablo var önümüzde."

Bakan Tekin, 2002-2003 eğitim öğretim yılında Trabzon'da genel ortalamada derslik başına düşen öğrenci sayısının 30'a yakın olduğuna işaret ederek, "Şu anda ise Trabzon ortalaması yine 17'ye gelmiş durumda. Bu şu anlama geliyor, mevcut derslik sayısı kadar derslik yapıldığını, mevcut okul sayısı kadar okul yapıldığını, mevcut öğretmen sayısı kadar öğretmen atandığını gösterir ki bunlar çok önemli." dedi. Toplantıda devam eden projeleri de değerlendirdiklerini belirten Tekin, şöyle konuştu:

"Şu anda Trabzon'da, Bakanlık merkez teşkilatından bizim yürüttüğümüz, yani devlet yatırım programında yürüttüğümüz 6 proje var, 88 derslik ve 3 de çok amaçlı spor salonu projemiz var. Aynı şekilde il yapım programında yürüyen 12 ayrı proje var, toplam 161 derslik. Hepsini düşündüğümüzde spor salonları ve diğer donatı alanlarını dışarıda tuttuğumuzda yaklaşık 250 derslik daha ilave olmuş olacak. Bunlara bir de ayrıca hayırseverlerimiz tarafından yapılan derslikler de eklendiğinde çok ciddi bir adım daha atılmış olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

Tekin, kentte bugün gerçekleştireceği temaslara ilişkin şu bilgileri verdi: "Öğretmen arkadaşlarımızla sohbet edeceğiz. Bir de Türkiye'de ilk defa bu yıl itibarıyla uygulamasını başlattığımız güzel sanatlar, spor ve meslek liselerimizin, bu alanların yapısı, niteliği gereği daha küçük yaşlardan itibaren yeteneklerin keşfedilip o yetenekleri doğrultusunda eğitilmesi gerektiği varsayımından ve gerçeğinden hareketle müzik konusunda ilkokul, ortaokul ve lise açmıştık bu eğitim öğretim yılı başı itibarıyla. Yine bu eğitim öğretim yılı başı itibarıyla meslek liselerimizde ortaokul açma uygulamasını başlatmıştık. Bugün açılışını yapacağımız futbol temalı spor lisemiz, hayırseverimiz İbrahim Erdemoğlu ailesinin yaptığı okul. Onun bünyesinde yine aynı temada bir de ortaokul aşmış olacağız. Dolayısıyla çocuklarımızın sportif anlamda yetenekleri de ortaokul çağında, yani 5'inci sınıftan itibaren tespit edilip ona göre eğitim öğretim süreçleri devam ettirilecek. Hem akademik hem de sportif eğitimleri eş zamanlı verilecek."

Milli Eğitim Bakanlığının çok büyük bir yapı olduğuna dikkati çeken Tekin, "Bu teşkilatın içinde Bakanlık ile taşradaki uygulamaların arasında bir paralellik kurulması lazım, birliktelik oluşturulması lazım. Biz bunları temin edebilmek için eğitim öğretim süreçleri başlamadan önce yıl içerisindeki yol haritamızla ilgili illerimize, valiliklerimize genelge gönderiyorduk. Bu yıl da devam ettik, üç ayrı genelge göndermiştik. Burada Valimiz ve İl Milli Eğitim Müdürümüz bizim genelgede çizdiğimiz yol haritası doğrultusunda yaptıklarını anlattılar. O vesileyle İl Milli Eğitim Müdürümüze, Valimize ayrıca teşekkür ediyorum. Tekrar deprem yaşayan illerimizdeki vatandaşlarımıza 'Geçmiş olsun.' diyorum." diye konuştu.